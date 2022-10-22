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13:29, 22 октября 2022Бывший СССР

Европу предупредили о «цунами» украинских мигрантов предстоящей зимой

Премьер Украины Шмыгаль предупредил ЕС о цунами мигрантов из его страны предстоящей зимой

Фото: Rick Mave / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Если украинцы не будут обеспечены водоснабжением и отоплением в должной мере, Европе грозит «цунами» из украинских мигрантов предстоящей зимой. Такой прогноз озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Ведь если на Украине больше не будет электроэнергии, отопления, воды, то это может вызвать новое миграционное цунами», — считает Шмыгаль.

Однако он также добавил, что, согласно опросам, 85 процентов украинцев, покинувших страну, хотели бы вернуться. Таким образом, по его словам, сейчас важно создать все необходимые условия для возвратившихся домой украинцев

Ранее 12 октября Шмыгаль призвал граждан тщательно готовиться к зиме, так как она будет сложной. «Сейчас готовность к отопительному сезону по стране более 90 процентов, подготовлены также пункты обогрева для населения», — заявил украинский премьер.

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Татьяна Антоненко
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