Военкор рассказал о переброске дополнительных сил ВСУ в район Макеевки

Военкор Поддубный заявил о переброске дополнительных сил ВСУ в район Макеевки

Украинские военные перебрасывают дополнительные силы в район Макеевки в Донецкой народной республике. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Военкор заявил о переброске подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предположил, что таким образом украинская армия готовится к началу новой волны контрнаступления на севере зоны проведения российской спецоперации.

Ранее Поддубный сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают силы и проводят перегруппировку войск на херсонском направлении, создавая «ударный кулак» для наступления на Херсон.