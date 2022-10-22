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18:20, 22 октября 2022Бывший СССР

Военкор рассказал о переброске дополнительных сил ВСУ в район Макеевки

Военкор Поддубный заявил о переброске дополнительных сил ВСУ в район Макеевки

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские военные перебрасывают дополнительные силы в район Макеевки в Донецкой народной республике. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Военкор заявил о переброске подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предположил, что таким образом украинская армия готовится к началу новой волны контрнаступления на севере зоны проведения российской спецоперации.

Ранее Поддубный сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают силы и проводят перегруппировку войск на херсонском направлении, создавая «ударный кулак» для наступления на Херсон.

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Алевтина Запольская
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