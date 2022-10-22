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17:45, 22 октября 2022Силовые структуры

Двое российских заключенных сбежали из колонии-поселения

В Новосибирске сотрудники ФСИН разыскивают сбежавших из колонии-поселения двоих осужденных

Фото: Grant Durr / Unsplash

В Новосибирске сотрудники ФСИН разыскивают двоих осужденных, сбежавших из колонии-поселения при ИК-8. Об этом в субботу, 22 октября, «Ленте.ру» сообщили в ГУФСИН России по Новосибирской области.

Побег совершили россияне Сергей Усаров и Игорь Кащенко. Оба заключенных отбывали наказания за имущественные преступления.

«В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения; в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения», — прокомментировали условия содержания уголовников в ведомстве.

Также с разрешения администрации они могут передвигаться вне колонии-поселения, если это нужно для работы или учебы. Кроме того, они могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги.

Уточняется, что этим и воспользовались беглецы.

29 августа сообщалось, что В Пермском крае из колонии-поселения сбежали двое осужденных за убийство и грабеж.

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Елизавета Новикова
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