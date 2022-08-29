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Из российской колонии сбежали двое осужденных за убийство и грабеж

В Пермском крае из колонии-поселения сбежали двое осужденных за убийство и грабеж

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Пермском крае из колонии-поселения при исправительной колонии №38 (ИК-38) сбежали двое заключенных. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По информации издания, 27 августа сотрудники учреждения обнаружили пропажу двух осужденных. Один из них отбывает наказание за убийство, а второй — за кражу и грабеж. До конца срока им оставалось по два года.

Отмечается, что жители города Березники видели беглецов. В настоящее время сотрудники ГУ ФСИН продолжают поиск заключенных.

Ранее стало известно, что в Свердловской области сотрудники одела розыска ГУ ФСИН задержали двух заключенных, которые сбежали из колонии-поселения (ИК-53).

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Екатерина Власова
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