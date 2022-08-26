Из российской колонии сбежали осужденные наркоторговец и угонщик машин

В Свердловской области задержали наркоторговца и угонщика машин, сбежавших из колонии

В Свердловской области сотрудники одела розыска ГУ ФСИН задержали двух заключенных, которые сбежали из колонии-поселения (ИК-53). Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

25 августа сотрудники колонии заметили отсутствие двух мужчин при обходе. Следующим утром начался розыск пропавших. Их задержали около города Богданович.

Известно, что один из них осужден на шесть лет по ряду статьей УК РФ, в том числе за угон автомобиля, а второй — на 4,5 года за сбыт наркотических веществ.

В настоящий момент проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что из колонии в Пермском крае сбежал особо опасный заключенный — 32-летний Иван Букков, осужденный за убийство.

