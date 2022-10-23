Две категории россиян смогут получить льготные автокредиты в 2022 году

Минпромторг планирует ввести льготное автокредитование для военных и пенсионеров

Минпромторг России планирует расширить программу льготного кредитования для двух категорий россиян, получить такие займы уже в 2022 году смогут военные и пенсионеры, заявил глава ведомства Денис Мантуров. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены», — рассказал министр.

Мантуров добавил, что в России постоянно совершенствуется формат поддержки автопрома, подготавливаются окончательные предложения в рамках текущего бюджета.

В настоящее время льготное кредитование доступно для семей с минимум одним несовершеннолетним ребенком, врачам и учителям, водителям, впервые покупающим транспортное средство.

В июле в России возобновились программы льготного автокредитования и лизинга с общим бюджетом 20,7 миллиарда рублей. По условиям программы, субсидируемая из бюджета скидка на машину составит до 20 процентов ее стоимости, для Дальнего Востока — до 25 процентов.

