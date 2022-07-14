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В России возобновили программы льготного автокредитования

Минпромторг запустил программы льготного автокредитования и лизинга в России

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В России возобновляются программы льготного автокредитования и лизинга с общим бюджетом 20,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минпромторга. Ожидается, что запуск программы начнется во второй половине июля.

По условиям программы, субсидируемая из бюджета скидка на машину составит до 20 процентов ее стоимости, для Дальнего Востока — до 25 процентов для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части страны. Базовая скидка по программе льготного лизинга составит 10 процентов от стоимости автомобиля, но не более 500 тысяч рублей. Уточняется, что в этой программе могут участвовать автомобили УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до двух миллионов рублей. Ожидается, что перезапуск программы станет стимулом для восстановления рынка и наращивания производства.

Ранее в июле сообщалось, что россияне стали чаще брать кредиты на старые машины. В целом автокредитование в России начало восстанавливаться, несмотря на резкое падение продаж новых машин более чем на 80 процентов: в мае сегмент вырос более чем наполовину по отношению к апрелю и на 100 процентов — к марту.

С другой стороны, цены на машины в России остаются одними из самых высоких в мире. Например, седан Hyundai Solaris, который в апреле стал самой популярной иномаркой на отечественном рынке, в России обойдется в 24 714 долларов (1,4 миллиона рублей), что в два раза выше, чем в Китае (11 117 долларов).

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Платон Щукин
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