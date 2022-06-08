Россияне стали чаще брать кредиты на старые машины

«Ъ»: сегмент автокредитования в мае вырос более чем наполовину по отношению к апрелю

Автокредитование в России начало восстанавливаться несмотря на резкое падение продаж новых машин более чем на 80 процентов: в мае сегмент вырос более чем наполовину по отношению к апрелю и на 100 процентов — к марту, пишет «Коммерсантъ».

В основном спрос на автокредиты поддерживал рынок машин с пробегом, восстановившийся до уровня февраля, пояснил директор департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто» Алексей Бородавин. Клиенты действительно стали чаще брать деньги именно на старые авто: доля кредитов на покупку новых автомобилей в мае составила всего 8,5 процента от общего объема выдач, пояснил первый зампред правления Экспобанка Алексей Санников.

В целом же положительную динамику в сегменте автокредитования поддержало снижение ключевой ставки Центробанка (в начале месяца — до 14 процентов), а также реализация отложенного спроса за март-апрель. В банках рассчитывают, что тенденция сохранится и в июне: в конце мая ЦБ опустил ставку до 11 процентов и, как ожидается, может довести показатель до 10 процентов 10 июня.

При этом средний размер выдаваемых кредитов сокращается: и для новых авто, и для поддержанных. По данным «Открытие Авто» (подразделение банка «ФК Открытие»), средняя сумма по новым автомобилям снизилась в мае до 1,9 миллиона рублей по сравнению с двумя миллионами в апреле, по автомобилям с пробегом — до 905 тысяч рублей по сравнению с 910 тысячами в апреле.

Цены же на автомобили в России при том остаются одними из самых высоких в мире. Например, седан Hyundai Solaris, который в апреле стал самой популярной иномаркой на отечественном рынке, в России обойдется в 24 714 долларов (1,4 миллиона рублей), что в два раза выше, чем в Китае (11 117 долларов).