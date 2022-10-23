В Германии предсказали тяжелую зиму в следующем году

Министр экономики ФРГ Хабек заявил, что Германия будет лучше готова к зиме 2023-2024

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что зима в следующем году может стать для Германии более сложной из-за ситуации с газоснабжением. Об этом он рассказал в беседе с газетой Handelsblatt.

Хабек предсказал Германии тяжелую зиму в 2023-2024 годах и подчеркнул, что страна будет лучше к ней готова. По его словам, газ начнет поступать через пять государственных терминалов по приему СПГ. Также появятся угольные электростанции, а объемы энергии из возобновляемых источников расширят. «Стабильность сети в следующем году будет значительно улучшена», — отметил он.

«Даже если наши хранилища газа к весне почти опустеют, зимой 2023/2024 мы будем гораздо лучше подготовлены, чем в этом году. Мощность "Северного потока" составляет 55 миллиардов кубических метров газа в год», — подчеркнул министр экономики ФРГ.

Хабек добавил, что Германия будет делать все, чтобы защитить промышленное ядро Германии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности Германии к зиме. По его словам, страна почти достигла цели по заполнению хранилищ на 95 процентов.