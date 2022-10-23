Россиянин предпочел Турцию отдыху на курортах России и удивился выгоде

Читатель «Тонкостей туризма» рассказал, что отпуск в Турции был выгоднее отдыха в России

Российский турист отдохнул в Турции в октябре и рассказал, что отпуск за границей выгоднее, чем на российских курортах. Своим удивлением он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на портале «Яндекс.Дзен».

По словам путешественника, изначально он планировал поехать в Сочи или Калининград, однако по совету супруги отдал предпочтение Турции. «Я думал, будет очень дорого, но цена оказалась в разы ниже, чем на отдых у нас в стране — 46 тысяч, отель Armas Green Fugla Beach пять звезд в Аланье, пять ночей», — уточнил россиянин.

Он добавил, что с погодой им очень повезло, поскольку море в октябре еще теплое, а солнце светит почти по-летнему. При этом, по наблюдениям туриста, отель работает в полную силу и нет ощущения, что в курортной стране уже конец сезона. «Единственное — концепция “ультра все включено”, но бесплатно только местный алкоголь, импортный — за деньги. Мне хватило пива и турецкой раки», — предупредил герой материала.

Автор отзыва также отметил, что номера в отеле немного устаревшие, но чистые, с хорошей уборкой. Среди плюсов курорта путешественник выделил близость к Аланье, куда пара ездила за покупками в магазины, ушедшие с российского рынка. «Карты “Мир” уже не принимали, октябрь 2022 года, но мы перед поездкой открыли кредитную карту UnionPay. Протестировать не удалось: уложились в сумму, которую брали с собой наличными», — поделился турист.

В заключение он заверил, что отношение в Турции к россиянам нормальное — в конфликты никто не вступает, а турецкие продавцы стараются не афишировать свою позицию. «Пару раз слышал, как местные довольно деликатно обсуждают происходящее в мире. Очень нейтрально, что-то вроде: “Все будет хорошо, все пройдет, очень сожалеем”», — пояснил автор.

Ранее в октябре другая читательница портала «Тонкости туризма» описала свой опыт отдыха в бюджетном отеле Турции. Туристка уточнила, что путевка обошлась ей в 75 тысяч рублей и подчеркнула, что не ждала от поездки ничего особенного. Тем не менее, по ее словам, отель Miarosa Ghazal Resort совсем не стоил своих денег.