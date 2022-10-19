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07:33, 19 октября 2022Путешествия

Россиянка описала отдых в бюджетном отеле Турции фразой «за гранью добра и зла»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на полный мух пляж в бюджетном отеле Турции

Фото: Bas van den Eijkhof / Unsplash

Россиянка отправилась в бюджетный отель Турции Miarosa Ghazal Resort и пожаловалась на отдых. Своими впечатлениями туристка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации сообщила, что путевка обошлась ей всего в 75 тысяч рублей. Она подчеркнула, что не ждала от поездки ничего особенного. «Но с другой стороны, мы же не бесплатно поехали, — заявила девушка. — Так вот, отель своих денег совсем не стоит».

Отдых в популярной курортной стране читательница портала описала фразой «за гранью добра и зла». Главным разочарованием туристки стал полный мух и мошек пляж. По ее словам, насекомые кусали отдыхающих. «На пляже не брали еду и алкоголь: мухи облепляют все за две минуты», — написала она.

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Российская туристка также рассказала, что сам отель был очень «уставшим», а сантехника, мебель в номерах и посуда в ресторанах — «потрепанными». «В номере не хватает мыльных принадлежностей, (…) халатов тоже нет даже за дополнительную плату», — сообщила она.

В числе достоинств отеля туристка отметила его хорошее расположение, потрясающий вид на горы и большое количество чистых и пригодных для купания бассейнов. На этом, по словам девушки, плюсы отеля заканчиваются.

Ранее в октябре другая читательница «Тонкостей туризма» побывала в санатории Кавказских Минеральных Вод и осталась в восторге. Россиянка рассказала, что изначально планировала поездку за рубеж, но в какой-то момент побоялась, что ее мужа могут не выпустить из страны.

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Фариза Бацазова
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