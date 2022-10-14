Туристка предпочла санаторий на Кавказе отпуску за рубежом и осталась в восторге

Читательница «Тонкостей туризма» рассказала об отличном отдыхе в санатории Кавминвод

Российская туристка побывала в санатории Кавказских Минеральных Вод вместо отпуска за границей и осталась в востроге. Своими впечатлениями от отдыха на Кавказе россиянка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Читательница портала рассказала, что изначально планировала поездку за рубеж, но в какой-то момент побоялась, что ее мужа могут не выпустить из страны. Поэтому путешественница предпочла заграничному отпуску санаторный отдых в Кавминводах.

При этом россиянка призналась, что никогда не была в восторге от отечественных санаториев. Она заявила, что в номерах типа «кровать-тумба-розетка» у нее сразу начиналась депрессия. Однако после нескольких дней поисков туристке все-таки удалось найти отличный вариант — пансионат «Звездный» с внимательным персоналом и хорошим сервисом, который расположен на территории оздоровительного комплекса «Долина Нарзанов».

Между тем автор публикации предупредила читателей, что остановиться в пансионате на несколько ночей не удастся, поскольку минимальное количество дней для бронирования — пять. Более того, для пребывания в нем туристам обязательно нужна санаторно-курортная карта.

Россиянка сообщила, что получить ее можно на месте за два дня, заплатив шесть тысяч рублей. «Однако лучше позаботиться о карте заранее, — отметила она. — Сдайте анализы в своей поликлинике, и терапевт вам сделает карту бесплатно».

Также туристка подчеркнула, что в пансионате не очень хорошо продуманы условия для отдыхающих с детьми. «Досуга и площадок для них немного, многие дети маялись, а родители не могли нормально расслабиться», — указала она.

Ранее в октябре сообщалось, что российская туристка купила путевку в отель Египта, несмотря на его «крайне сомнительные отзывы в интернете», и осталась в восторге от отдыха. По словам читательницы портала «Тонкости туризма», ее отель был включен в рейтинг худших египетских гостиниц, но она все же решилась на отпуск из-за его привлекательной стоимости. Так, неделя с полным питанием, трансфером и страховками обошлась в 94 тысяч рублей на двоих.