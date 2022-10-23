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02:26, 23 октября 2022Мир

Две медсестры погибли во время стрельбы в американской больнице

Fox News: две медсестры погибли во время стрельбы в больнице в Техасе

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Две медсестры погибли во время стрельбы в больнице американского города Даллас в штате Техас. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию и представителей медицинского учреждения.

По данным, преступник открыл стрельбу в больнице, убив работников родильного отделения. Полицейским удалось задержать нападавшего, ранив его. После его доставили в другую больницу.

Личность злоумышленника и личности погибших не раскрываются. Полиция проводит расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы возле университетского кампуса в США восемь человек получили ранения. При этом уточняется, что стрельба произошла рядом с кампусом, однако пострадавшие не являются студентами.

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Марина Совина
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