Две медсестры погибли во время стрельбы в американской больнице

Fox News: две медсестры погибли во время стрельбы в больнице в Техасе

Две медсестры погибли во время стрельбы в больнице американского города Даллас в штате Техас. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию и представителей медицинского учреждения.

По данным, преступник открыл стрельбу в больнице, убив работников родильного отделения. Полицейским удалось задержать нападавшего, ранив его. После его доставили в другую больницу.

Личность злоумышленника и личности погибших не раскрываются. Полиция проводит расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы возле университетского кампуса в США восемь человек получили ранения. При этом уточняется, что стрельба произошла рядом с кампусом, однако пострадавшие не являются студентами.