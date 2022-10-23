Две медсестры погибли во время стрельбы в американской больнице
Fox News: две медсестры погибли во время стрельбы в больнице в Техасе
Две медсестры погибли во время стрельбы в больнице американского города Даллас в штате Техас. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию и представителей медицинского учреждения.
По данным, преступник открыл стрельбу в больнице, убив работников родильного отделения. Полицейским удалось задержать нападавшего, ранив его. После его доставили в другую больницу.
Личность злоумышленника и личности погибших не раскрываются. Полиция проводит расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы возле университетского кампуса в США восемь человек получили ранения. При этом уточняется, что стрельба произошла рядом с кампусом, однако пострадавшие не являются студентами.