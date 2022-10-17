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02:37, 17 октября 2022Мир

Восемь человек ранены в результате стрельбы возле университетского кампуса в США

JMU: восемь человек ранены при стрельбе возле университетского кампуса в Харрисонбурге

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Восемь человек получили ранения в результате стрельбы возле кампуса университета Джеймса Мэдисона (James Madison University) в американском городе Харрисонбург, штат Вирджиния. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте университета.

«В результате инцидента​​​... восемь человек получили огнестрельные ранения, которые не угрожают их жизням», — отмечается в документе.

По информации представителей университета, инцидент произошел в 2:20 ночи. При этом уточняется, что стрельба произошла рядом с кампусом, однако пострадавшие не являются студентами.

Местные власти сообщили, что подозреваемый уже задержан. Однако его личность пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека пострадали во время стрельбы, которая произошла в результате драки во время выпускной церемонии на территории одного из университетов в американском городе Новом Орлеане. По данным полиции, во время выпускной церемонии произошла драка, после чего «раздалось от 5 до 12 выстрелов».

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Марина Совина
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