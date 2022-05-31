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Три человека ранены при стрельбе на выпускном в американском университете

Fox8: три человека пострадали при стрельбе в ходе драки на выпускном в университете в США

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

По меньшей мере три человека пострадали во время стрельбы, которая произошла в результате драки во время выпускной церемонии на территории одного из университетов в американском городе Новом Орлеане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox8.

Инцидент произошел в католическом университете Ксавье. По данным полиции, во время выпускной церемонии произошла драка, после чего «раздалось от 5 до 12 выстрелов».

«Ведется расследование инцидента со стрельбой в кампусе Университета Ксавье <...>. По предварительной информации, трое пострадавших с огнестрельными ранениями доставлены в местную больницу бригадой скорой помощи», — уточнили правоохранители.

Подозреваемый задержан на месте, однако его личность не раскрывается. Полиция продолжает расследование.

25 мая в начальной школе в городе Ювалд (штат Техас) произошла стрельба. Это событие стало крупнейшим массовым убийством в начальной школе за десять лет. 18-летний местный житель Сальвадор Ромас выстрелил в свою бабушку, после чего отправился в соседнюю начальную школу, где застрелил 21 человека и ранил 17.

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Марина Совина
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