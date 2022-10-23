Тим Бертон сравнил студию Disney с ужасным цирком

Кинорежиссер Тим Бертон сравнил компанию Disney с «огромным ужасным цирком»

Кинорежиссер Тим Бертон рассказал о своей карьере в компании Disney. Об этом сообщает Deadline.

«Я начинал там, это часть моей истории. За мою карьеру в компании меня несколько раз нанимали и увольняли. Работая над "Дамбо" я понял, что мои дни в Disney подошли к концу», — отметил он.

Бертон сравнил студию Disney с цирком. «Я осознал, что я и был Дамбо, который работал в этом огромном ужасном цирке, и мне нужно было бежать. Этот фильм в некотором роде является автобиографией», — сказал режиссер.

По словам Бертона, Disney меньше времени уделяет небольшим оригинальным проектам. Он добавил, что компания пытается сосредоточиться на уже известных крупных франшизах.

Тим Бертон известен как режиссер фильмов, снятых в мрачном стиле с использованием черного юмора. Среди наиболее известных работ в его 40-летней карьере — «Битлджюс» (1988), «Бэтмен» (1989), «Эдвард Руки-ножницы» (1990), «Марс атакует!» (1996), «Сонная лощина» (1999), «Крупная рыба» (2003), «Чарли и шоколадная фабрика» (2005), «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007), «Алиса в Стране чудес» (2010), «Мрачные тени» (2012).

