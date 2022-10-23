Стало известно о состоянии пострадавших при ЧП в Ейске

Троих пострадавших в результате падения самолета в Ейске выписали из больницы

Троих пострадавших в результате падения самолета в Ейске выписали из Центральной районной больницы. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«На сегодняшний день в медучреждениях края продолжают находиться 13 человек», — добавило ведомство.

17 октября самолет Су-34 упал рядом с многоэтажкой в Ейске. По последним официальным данным, 14 человек погибли, еще 43 пострадали. Минобороны назвало причиной падения самолета возгорание двигателя при взлете. Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа.