Власти сообщили, что военные ВСУ нанесли удар по гостинице в Энергодаре

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по гостинице в Энергодаре. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил глава администрации города Александр Волга, передает РИА Новости.

«Три удара были нанесены по гостинице "Алиса". В этой гостинице действительно до недавнего времени жили сотрудники "Росэнергоатома". Благодарим судьбу за то, что именно в этот момент они все находились в командировке. Гостиница была абсолютно пустая», — сказал он.

Как заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, украинские войска намеренно нанесли удар по гостинице, где он и его команда должны были остановиться.

Об ударе ВСУ по Энергодару ранее также сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его данным, зафиксировано три удара по гостинице и один по въезду в город. Информации о пострадавших нет, объем ущерба уточняется.