Во Франции рассказали о противостоянии между Киссинджером и Байденом

Позицию Киссинджера по России и Украине назвали более реалистичной, чем у Байдена

Между президентом США Джо Байденом и бывшем государственным секретарем США Генри Киссинджером назрело противостояние из-за противоположных подходов к российско-украинскому кризису. Об этом в статье для французского издания Causeur пишет обозреватель Гарольд Хайман.

По мнению автора, госсекретарь имеет более прагматичный взгляд на противостояние Москвы и Киева, в то время как американский лидер избрал позицию «ястреба», используя воинственную и морализаторскую риторику в адрес российской стороны. Хайман обратил внимание, что таким способом Байден, возможно, старается сбросить «имидж слабого президента, установившийся после неудач в Афганистане».

«Киссинджер дает понять, что свойственное западным СМИ страстное осуждение России как "экспансионистской диктатуры" бьет мимо цели. Проблема уже не в геополитике, а в элементарной безопасности», — пишет обозреватель.

Хайман напомнил о том, что Киссинджер высоко оценивал российского лидера за стремление действовать строго в интересах своей страны.

В сентябре Киссинджер уличил Вашингтон в разрушении пояса безопасности России. Так, после распада СССР в Восточной Европе образовалось пространство, не занятое военными блоками, и США стремились там закрепиться, таким образом уничтожив российский пояс безопасности, отметил экс-госсекретарь. По мнению Киссинджера, США не стоило стремиться к присоединению Украины к НАТО.

