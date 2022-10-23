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22:14, 23 октября 2022Мир

Во Франции заявили о готовности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине

Политик Филиппо заявил о готовности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине перед выборами
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Leah Millis / Reuters

Политик из Франции, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент США Джо Байден и его команда готовы осуществить эскалацию конфликта на Украине для победы на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся 8 ноября. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Филиппо заявил о готовности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине и призвал с осторожностью относиться к действиям американских властей.

«Остерегайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине в преддверии промежуточных выборов 8/11!» — подчеркнул он.

По мнению политика, Байден и его сторонники не хотели бы проиграть на выборах. «Если они потерпят поражение, мир восторжествует, а они этого не желают», — заключил Филиппо.

Ранее американцы рассказали о преимуществах республиканцев и демократов. По данным телеканала ABC News, первые внушают доверие в вопросах экономики, а вторые — в кризисе на Украине.

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Марина Совина
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