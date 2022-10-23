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21:39, 23 октября 2022Мир

Американцы рассказали о преимуществах республиканцев и демократов

ABC: американцы доверяют республиканцам в экономике, демократам — в кризисе на Украине

Фото: Pixabay

Большинство американцев рассказали, что республиканцы лучше справятся с решением экономических проблем и разгулом преступности, а демократы — с пандемией коронавируса и кризисом на Украине. Об этом говорится в опросе телеканала ABC News.

Так, в экономике 36 процентов опрошенных доверяют больше республиканцам, чем демократам, противоположной позиции придерживаются 24 процента. В сфере борьбы с преступностью кредит доверия у республиканцев также выше: 35 процентов против 22 процентов.

При этом 38 процентов считают, что однопартийцы демократа и президента США Джо Байдена смогут лучше республиканцев бороться с коронавирусом, а 29 процентов полагают, что они будут более эффективны в реагировании на ситуацию с Россией и Украиной.

Ранее научный сотрудник Колорадского университета, публицист Уильям Молони заявил, что вероятность геополитической катастрофы в США растет из-за увеличивающегося дисбаланса между глобальными обязательствами страны и объемом экономических ресурсов, необходимых для их выполнения.

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Марина Совина
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