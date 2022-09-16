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В США заявили о вероятной геополитической катастрофе страны

The Hill: участие в конфликте на Украине может привести США к геополитической катастрофе
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Amber Searls / Reuters

Вероятность геополитической катастрофы в США растет из-за увеличивающегося дисбаланса между глобальными обязательствами страны и объемом экономических ресурсов, необходимых для их выполнения. Об этом в колонке для издания The Hill написал научный сотрудник Колорадского университета, публицист Уильям Молони.

По его мнению, США могут столкнуться с "идеальным штормом" — усиливающейся политической поляризации внутри страны и все более агрессивными противниками за рубежом. Молони считает, что опосредованное участие в конфликте на Украине — одна из причин такого возможного развития событий.

«По-видимому, ничему не научившись на своих ошибках в Ираке и Афганистане, Соединенные Штаты искренне втянули НАТО в конфликт против России на Украине, снова вступив в потенциально затяжное противостояние без четко сформулированных целей или жизнеспособной стратегии выхода», — высказывается публицист.

Он предсказал, что конфликт, вероятно, затянется «со всеми сопутствующими рисками просчетов и потенциальной эскалации».

«Эти пугающие вызовы стали бы серьезным испытанием для мирового положения Соединенных Штатов, даже если бы наша страна жила в условиях социальной сплоченности и экономического господства, к которым мы привыкли. К сожалению, сегодня ничего из этого нет», — добавил Молони.

В июне Молони высказал мнение, что реакция на ситуацию на Украине стала второй ошибкой президента США Джо Байдена, которая ведет НАТО к стратегическому унижению альянса.

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Антон Похиляк
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