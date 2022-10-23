Раненые бойцы группировки «Отважные» попросили вернуть их из госпиталя на фронт

Раненые бойцы группировки «О» сразу после оказания медпомощи просят вернуть их на фронт

Раненые бойцы группировки «О» («Отважные») просят вернуть их на передовую сразу после оказанной помощи в госпитале. Об этом рассказал один из хирургов в полевом госпитале в Луганской народной республике (ЛНР). Кадры с ним публикует РИА Новости.

Медик пояснил, что из числа пострадавших есть военнослужащие, которые нуждаются в эвакуации для оказания дальнейшего лечения, но «не могут оставить своих ребят».

«Если показания такие, что мы не можем не эвакуировать, конечно, мы осуществляем эвакуацию. Но бывают и с не очень обширными ранениями. Но чаще всего мы, конечно, эвакуируем», — сказал он.

В сентябре стало известно, что военнослужащие группировки «Отважные» нанесли удары по позициям и технике Вооруженных сил Украины в рамках выполнения задач спецоперации из реактивных систем залпового огня «Ураган».