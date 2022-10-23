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12:33, 23 октября 2022Россия

Раненые бойцы группировки «Отважные» попросили вернуть их из госпиталя на фронт

Раненые бойцы группировки «О» сразу после оказания медпомощи просят вернуть их на фронт

Фото: РИА Новости

Раненые бойцы группировки «О» («Отважные») просят вернуть их на передовую сразу после оказанной помощи в госпитале. Об этом рассказал один из хирургов в полевом госпитале в Луганской народной республике (ЛНР). Кадры с ним публикует РИА Новости.

Медик пояснил, что из числа пострадавших есть военнослужащие, которые нуждаются в эвакуации для оказания дальнейшего лечения, но «не могут оставить своих ребят».

«Если показания такие, что мы не можем не эвакуировать, конечно, мы осуществляем эвакуацию. Но бывают и с не очень обширными ранениями. Но чаще всего мы, конечно, эвакуируем», — сказал он.

В сентябре стало известно, что военнослужащие группировки «Отважные» нанесли удары по позициям и технике Вооруженных сил Украины в рамках выполнения задач спецоперации из реактивных систем залпового огня «Ураган».

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Евгения Куликова
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