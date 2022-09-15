Группировка «Отважные» нанесла удары по украинским позициям из «Ураганов»

Известия: группировка «Отважные» нанесла удары по позициям ВСУ из РСЗО «Ураган»

Военнослужащие группировки «О» («Отважные») нанесли удары по позициям и технике Вооруженных сил Украины в рамках выполнения задач спецоперации из реактивных систем залпового огня «Ураган». Об этом сообщают «Известия».

Перед началом атаки боевая машина перегоняется на позицию, пригодную для развертывания РСЗО. Стрельба ведется с применением 220-мм фугасных снарядов, корректировку огня выполняют беспилотные летательные аппараты.

Минобороны России также опубликовало видео боевой работы артиллеристов Центрального военного округа (ЦВО) из ракетных комплексов С-300В.

«Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы расчетов ЗРС С-300В, которые выполняют воздушное прикрытие группировки войск в зоне специальной военной операции», — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны заявило о массированных ударах по ВСУ в районе Балаклеи. По его информации, в Харьковской области Вооруженные силы Украины потеряли до 150 солдат убитыми и ранеными.