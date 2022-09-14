Минобороны заявило о массированных ударах по ВСУ в районе Балаклеи

Минобороны заявило, что на Харьковском направлении ВСУ потеряли до 150 убитыми и ранеными

В Харьковской области Вооруженные силы Украины потеряли до 150 солдат убитыми и ранеными. О таких потерях украинской армии отчиталось Минобороны России.

«В Харьковской области в районах населенных пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск нанесены массированные огневые удары по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что потери противника составили до 150 военнослужащих Украины, а также более 10-ти единиц различной военной техники.

Ранее Минобороны заявило, что в связи с поражением пунктов временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады, 115-й механизированной бригады, 53-й механизированной бригады потери ВСУ за сутки превысили 800 человек убитыми и ранеными.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале СВО. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).