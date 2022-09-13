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Минобороны заявило о более 800 убитых и раненых солдатах ВСУ

Минобороны заявило, что потери ВСУ за сутки превысили 800 человек убитыми и ранеными
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки превысили 800 человек убитыми и ранеными. Об этом во вторник, 13 сентября, журналистам заявили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что за сутки высокоточными ударами были поражены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады, 115-й механизированной бригады, 53-й механизированной бригады, а также личный состав еще четырех подразделений.

«В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными», — говорится в сообщении.

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Никита Абрамов
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