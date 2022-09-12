Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ под Николаевом

МО РФ заявило об уничтожении склада ВСУ с 45 тысячами тонн боеприпасов под Николаевом

Российские военные уничтожили 45 тысяч тонн боеприпасов на складе в районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Помимо этого, на Николаево-Криворожском направлении в районах населенных пунктов Костромка и Белогоровка Херсонской области Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Всего за минувшие сутки на этом направлении в ходе боев ВСУ потеряли более 300 убитыми и до 1000 раненых военнослужащих, уточнили в Минобороны.

Ранее ведомство сообщало о нанесении ударов по подразделениям ВСУ на харьковском направлении. Отмечалось, что в результате ударов была уничтожена военная техника 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовки, Чугуева и Волосской Балаклеи, а также 113-й бригады территориальной обороны в районе Новой Водолаги.