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02:20, 24 октября 2022Экономика

В Швейцарии предупредили о тяжелой зиме через год

Энергетик Швейцарии Рева заявил, что зима 2023-2024 годов станет труднее предстоящей

Фото: Unsplash

Директор Федерального управления энергетики Швейцарии Бенуа Рева заявил, что зима 2023-2024 годов станет еще более трудной предстоящей в области энергоснабжения. Об этом он рассказал в беседе с газетой Le Temps.

«Зима 2023-2024 годов будет еще более трудной: доступ к российскому газу станет практически невозможен, тем более что китайская экономика перезапускается. Нам придется, таким образом, продолжать создание запасов», — предупредил он о тяжелой зиме через год.

Глава ведомства добавил, что надвигающаяся зима станет показательной. Он подчеркнул, что кризис в энергетике охватил весь мир, включая Швейцарию, которая располагается в центре Европы. «Невозможно компенсировать за несколько месяцев то, что не делалось или делалось недостаточно на протяжении десятилетий», — сказал Рева.

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Марина Совина
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