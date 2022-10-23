В Минобороны сообщили об уничтожении в воздухе шести снарядов HIMARS

В Минобороны сообщили об уничтожении в воздухе шести снарядов HIMARS в Херсоне и ЛНР

Вооруженные силы России уничтожили в воздухе шесть снарядов ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районах Каховка Херсонской области и Сватово Луганской народной республики (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве также рассказали об уничтожении одной американкой противорадиолокационной ракеты HARM. Кроме того, за сутки российской ПВО сбиты 15 дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по поселку городского типа Новоайдар в Луганской народной республике (ЛНР). Обстрел был зафиксирован в 2.50 в ночь на воскресенье, 23 октября. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.