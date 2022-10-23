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03:45, 23 октября 2022Россия

ВСУ выпустили шесть ракет из HIMARS по Новоайдару в ЛНР

ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новоайдар

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по поселку городского типа Новоайдар в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

Обстрел был зафиксирован в 2.50 в ночь на воскресенье, 23 октября. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее в ночь в субботы на воскресенье ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS по городам Сватово и Золотое в ЛНР.

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Марина Совина
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