ВСУ выпустили ракету из HIMARS по Сватово в ЛНР

СЦКК в ЛНР сообщил, что ВСУ выпустили ракету из HIMARS по городу Сватово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракету из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Обстрел был зафиксирован в 0:30 в ночь с субботы на воскресенье. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

22 октября ВСУ обстреляли электроподстанцию на окраине Старобельска ракетами из американской РСЗО HIMARS. Удар был нанесен в 8:25 утра. Всего украинской стороной было выпущено три ракеты.

