ВСУ выпустили ракету из HIMARS по еще одному городу в ЛНР

ЛНР в СЦКК сообщила, что ВСУ выпустили ракету из РСЗО HIMARS по городу Золотое

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу Золотое в Луганской народной республике (ЛНР) ракету из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.

Обстрел был зафиксирован в 1:15, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее ВСУ выпустили ракету из американской РСЗО HIMARS по городу Сватово в ЛНР. Обстрел был зафиксирован в 0:30 в ночь с субботы на воскресенье.

