ВСУ выпустили ракету из HIMARS по еще одному городу в ЛНР
ЛНР в СЦКК сообщила, что ВСУ выпустили ракету из РСЗО HIMARS по городу Золотое
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу Золотое в Луганской народной республике (ЛНР) ракету из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
Обстрел был зафиксирован в 1:15, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ранее ВСУ выпустили ракету из американской РСЗО HIMARS по городу Сватово в ЛНР. Обстрел был зафиксирован в 0:30 в ночь с субботы на воскресенье.