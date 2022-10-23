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07:59, 23 октября 2022Мир

Власти США обеспокоились возросшим влиянием Маска

WP: глава Tesla и SpaceX Маск вызывает опасения у властей США из-за возросшего влияния
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Mike Blake / Reuters

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск вызывает все больше опасений у властей США из-за своего возросшего политического влияния и «безрассудных» заявлений. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой правительственные источники и близких к бизнесмену людей.

По информации издания, именно сотрудничество Вашингтона и Маска сделало его успешным бизнесменом, однако несмотря на успехи в сфере космоса и национальной безопасности, чиновники опасаются его возросшего «могущества». «Он считает себя таким подарком человечеству, что ему не нужны никакие барьеры, он все знает лучше всех», — цитирует издание одного из анонимных источников.

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Газета напоминает, что Маск поддерживал дружеские отношения с экс-президентами США Бараком Обамой и Дональдом Трампом, однако сейчас резко критикует действующего главу государства Джо Байдена. По словам людей, работающих с предпринимателем напрямую, сегодня он чаще общается с президентами и премьер-министрами иностранных государств, чем с американскими властями. Это, утверждают источники, наряду с его предложениями по урегулированию конфликта на Украине «раздражает» чиновников США.

Собеседники газеты рассказали, что уже работают над снижением своей зависимости от Маска. В частности, они сотрудничают с конкурентами по космической отрасли, поддерживая их с помощью государственных контрактов и субсидий. Кроме того, многие в правительстве настаивали на тщательном контроле сделки по покупке Маском социальной сети Twitter, поскольку это может усилить его влияние.

В то же время многие в Вашингтоне избегают прямой конфронтации с Маском, поскольку действительно восхищаются его достижениями и хотят продолжать работать с ним. «В Пентагоне многие видят в Маске секретное оружие», — резюмировало издание.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в беседе с «Лентой.ру» объяснил обострение отношений между Илоном Маском и Белым домом. По его словам, бизнесмену пригрозили проверкой не столько из-за Украины и каких-то его предложений в этой связи, сколько из-за того, что он критикует действия нынешней администрации США. Американист убежден, что Илон Маск неслучайно озвучивает громкие и противоречивые заявления, а делает это с определенной целью.

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Марина Совина
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