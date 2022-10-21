Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:19, 21 октября 2022Мир

Названа причина обострения отношений между Маском и Белым домом

Политолог Рогулев: Маску пригрозили проверкой из-за его критики администрации США

Фото: Jonathan ErnstJonathan Ernst / Reuters

Бизнесмену Илону Маску пригрозили проверкой не столько из-за Украины и каких-то его предложений в этой связи, сколько из-за того, что он критикует действия нынешней администрации США. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил обострение отношений между миллиардером и Белым домом директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

Стало известно, что заявления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска касательно Украины вызвали беспокойство в Белом доме. В США задумались о проверке сделок предпринимателя. Отмечается, что дискуссии в Белом доме о потенциальных проверках предпринимателя находятся на начальных стадиях.

В большей степени это демагогия. Никаких последствий для Маска не будет

Юрий Рогулевполитолог

Американист убежден, что Илон Маск неслучайно озвучивает громкие и противоречивые заявления, а делает это с определенной целью.

«Надо понимать, что Маск — весьма противоречивая и скандальная фигура. Он всегда делал ставку на рекламу и на саморекламу — это один из инструментов продвижения его бизнеса. Маск гениальный рекламщик. Вот он и выбирает темы, по которым его высказывания будут звучать. Все это нужно для его бизнеса», — считает Рогулев.

При этом политолог отметил, что Маск сегодня не единственный, кто критикует действия администрации США.

«Но он один из наиболее популярных бизнесменов, у которого в социальных сетях огромное количество подписчиков, и его высказывания широко распространяются в прессе и на телевидении», — объяснил такое пристальное внимание со стороны Белого дома Рогулев.

Ранее Маск предположил, что рецессия в экономике США продлится до весны 24-го года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о сообщениях про отправку на фронт без подготовки
Под Москвой водитель Porsсhe устроил смертельную аварию и скрылся
Раскрыта позволяющая поддерживать себя в форме диета супруги Карла III
Стал известен размер штрафа Роналду за уход со стадиона
Россиянка избила двух женщин-полицейских по пути в туалет отделения
Раскрыто убранство частного самолета Кайли Дженнер за четыре миллиарда рублей
Лжеврач продал пенсионерке псевдолекарство за полмиллиона рублей
Появились кадры разрушений после обстрела российского села со стороны Украины
Власти раскрыли способ платить налоги за мобилизованных
Глава британского Минобороны поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.