Названа причина обострения отношений между Маском и Белым домом

Политолог Рогулев: Маску пригрозили проверкой из-за его критики администрации США

Бизнесмену Илону Маску пригрозили проверкой не столько из-за Украины и каких-то его предложений в этой связи, сколько из-за того, что он критикует действия нынешней администрации США. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил обострение отношений между миллиардером и Белым домом директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

Стало известно, что заявления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска касательно Украины вызвали беспокойство в Белом доме. В США задумались о проверке сделок предпринимателя. Отмечается, что дискуссии в Белом доме о потенциальных проверках предпринимателя находятся на начальных стадиях.

В большей степени это демагогия. Никаких последствий для Маска не будет Юрий Рогулев политолог

Американист убежден, что Илон Маск неслучайно озвучивает громкие и противоречивые заявления, а делает это с определенной целью.

«Надо понимать, что Маск — весьма противоречивая и скандальная фигура. Он всегда делал ставку на рекламу и на саморекламу — это один из инструментов продвижения его бизнеса. Маск гениальный рекламщик. Вот он и выбирает темы, по которым его высказывания будут звучать. Все это нужно для его бизнеса», — считает Рогулев.

При этом политолог отметил, что Маск сегодня не единственный, кто критикует действия администрации США.

«Но он один из наиболее популярных бизнесменов, у которого в социальных сетях огромное количество подписчиков, и его высказывания широко распространяются в прессе и на телевидении», — объяснил такое пристальное внимание со стороны Белого дома Рогулев.

Ранее Маск предположил, что рецессия в экономике США продлится до весны 24-го года.

