В Иране заявили о спаде волны протестов

Al Manar TV: замглавы МВД Ирана Мирахмади заявил, что волна протестов идет на спад

Иранские власти приняли все меры к пресечению беспорядков в стране. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Ирана Маджид Мирахмади, передает телеканал Al Manar TV.

«Волна протестов идет на спад и скоро совсем стихнет (...) В университетских кампусах еще проходят какие-то собрания, но людей там все меньше и меньше», — отметил Мирахмади.

По словам замглавы МВД, все протестующие, которые устраивали погромы, нападали на госучреждения и сотрудников правоохранительных органов, будут привлечены к ответственности.

Также Мирахмади указал, что столкновения демонстрантов с полицией и дружинниками исламского народного ополчения «Басидж» в провинции Систан и Белуджистан были спровоцированы радикальным имамом Мавлави Абдулхамидом. По его словам, зачинщиками беспорядков и погромов стали не менее 150 человек.

Ранее министерство иностранных дел (МИД) Германии предостерегло своих граждан от поездок в Иран.

В сентябре в Иране вспыхнули протесты после похорон 22-летней Махсы Амини, скончавшейся после избиения в полиции из-за «неправильного» хиджаба. Возмущение жителей вызвал тот факт, что причиной гибели девушки назвали проблемы с сердцем.