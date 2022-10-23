Мобилизованный россиянин женился за минуты до отправки на службу

Житель Алтая женился во время проводов призванных мобилизованных к месту службы

Призванный в ходе частичной мобилизации житель Алтая оформил брак за минуты до отправки на службу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов.

Регистрация брака в ходе проводов в рамках частичной мобилизации состоялась в селе Турочак. По словам Максимова, пожелание расписаться выразил житель Турочакского района Евгений и жительница села Бийка Ольга.

«Евгения и других бойцов из Турочакского района провожали в торжественной обстановке на площади около Дома творчества и досуга», — рассказал глава российской республики. По его словам, молодожены расписались прямо на сцене под аплодисменты жителей.

Пресс-секретарь главы Республики Алтай сообщил, что в Турочакском районе за прошедшие два дня брак заключили четыре пары, в которых мужчины были призваны в рамках частичной мобилизации.

В конце сентября стало известно, что российские загсы начали регистрировать браки мобилизованных жителей в день обращения. Для регистрации брака в срочном порядке у пары должны быть определенные обстоятельства, среди которых указаны возможная мобилизация супруга при наличии повестки в Российскую армию.