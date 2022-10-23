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22:43, 23 октября 2022Мир

Оценены шансы Джонсона переизбраться на пост премьер-министра

Политолог Станкевич назвал экс-премьера Джонсона «политически мертвым» для Великобритании
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Политолог Сергей Станкевич, оценивая в эфире радиостанции «Говорит Москва» шансы Бориса Джонсона переизбраться на пост премьер-министра Великобритании, отметил, что их почти нет. Он назвал Джонсона «политически мертвым» для Соединенного Королевства.

«Правовых препятствий для Джонсона вернуться на пост премьера нет. Но это тот же самый Борис Джонсон, который с позором ушел с поста в июле, который прошел через тяжелейшую череду скандалов. Он уходил, имея самый низкий уровень общественной поддержки на тот момент. И никаких сомнений в том, что он политически умер как премьер, ни у кого вроде бы не оставалось», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что даже большое количество консерваторов не желают возвращения Джонсона в премьерское кресло. Станкевич добавил, что попытка экс-премьера вновь участвовать в выборах станет открытым издевательством над духом демократии и нанесет значительный урон авторитету Консервативной партии.

Ранее руководитель исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов рассказал, что больших изменений в политике бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона при переизбрании на пост ожидать не стоит. Он добавил, что при этом действия Джонсона будут ограничены некоторыми факторами.

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Марина Совина
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