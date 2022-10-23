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23:29, 23 октября 2022Мир

Джонсон отказался участвовать в выборах нового премьер-министра Великобритании

Экс-премьер Британии Джонсон отказался участвовать в выборах нового главы правительства

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства. Об этом пишет ТАСС.

«Я думаю, что у меня хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на [всеобщих] выборах в 2024 году», — говорится в заявлении Джонсона.

По словам бывшего премьера, существует большая вероятность, что он был бы успешен на партийных выборах среди членов Консервативной партии и что мог бы вернуться на Даунинг-стрит. «Но в течение последних дней я, к сожалению, пришел к выводу, что это просто будет неправильно», — сказал Джонсон.

Лиз Трасс подтвердила свою отставку с премьера 20 октября. Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

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Марина Совина
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