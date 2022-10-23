Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:39, 23 октября 2022Мир

Бывший глава Минфина снова выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии

Экс-глава Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Бывший глава британского Минфина Риши Сунак снова выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я хочу улучшить экономическую ситуацию, объединить партию и принести пользу нашей стране», — сказано в посте.

Сунак добавил, что Соединенное Королевство — великая страна, которая столкнулась с глубоким экономическим кризисом.

Экс-министр уже выдвигал свою кандидатуру на данный пост летом, после ухода с должности Бориса Джонсона. Однако победу в гонке одержала Лиз Трасс.

22 октября стало известно, что число сторонников Джонсона достигло 100 человек, что также позволяет ему бороться за пост нового премьера страны.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
«Роскосмос» показал запуск «Союза-2.1б»
В Норвегии обрадовались новым санкциям в отношении российских лыжников
Саркози поставил под сомнение право Еврокомиссии принимать решение по Украине
Названа главная проблема путешественников по России
Из Apple уйдет главный дизайнер
Рогозин помог военным в Донецке
В Белоруссии сообщили о прибытии российских военнослужащих
Бывший глава Минфина снова выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии
Раненые бойцы группировки «Отважные» попросили вернуть их из госпиталя на фронт
Граничащая с Украиной область России сообщила об усилении линий обороны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.