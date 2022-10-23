Бывший глава Минфина снова выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии

Экс-глава Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии

Бывший глава британского Минфина Риши Сунак снова выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я хочу улучшить экономическую ситуацию, объединить партию и принести пользу нашей стране», — сказано в посте.

Сунак добавил, что Соединенное Королевство — великая страна, которая столкнулась с глубоким экономическим кризисом.

Экс-министр уже выдвигал свою кандидатуру на данный пост летом, после ухода с должности Бориса Джонсона. Однако победу в гонке одержала Лиз Трасс.

22 октября стало известно, что число сторонников Джонсона достигло 100 человек, что также позволяет ему бороться за пост нового премьера страны.