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Экс-глава Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии

Бывший глава Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: John Sibley / Reuters

Бывший глава Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии после ухода с должности Бориса Джонсона. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter.

«Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну», — заявил он.

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24 января 2022

Бывший глава британского Казначейства подал в отставку с поста министра 5 июля из-за скандала, в котором фигурирует британский премьер Борис Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер.

В четверг, 7 июля, Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании. Он будет выполнять обязанности главы правительства до момента, когда будет выбран новый лидер Консервативной партии.

Политик был вынужден сложить с себя полномочия из-за громкого скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора Консервативной партии Криса Пинчера. Британские министры начали массово увольняться, а однопартийцы обратились к Джонсону с требованием самому покинуть должность.

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Анжелика Бережная
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