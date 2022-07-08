Экс-глава Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии
Бывший глава Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии после ухода с должности Бориса Джонсона. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter.
«Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну», — заявил он.
Бывший глава британского Казначейства подал в отставку с поста министра 5 июля из-за скандала, в котором фигурирует британский премьер Борис Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер.
В четверг, 7 июля, Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании. Он будет выполнять обязанности главы правительства до момента, когда будет выбран новый лидер Консервативной партии.
Политик был вынужден сложить с себя полномочия из-за громкого скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора Консервативной партии Криса Пинчера. Британские министры начали массово увольняться, а однопартийцы обратились к Джонсону с требованием самому покинуть должность.