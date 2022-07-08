Экс-глава Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии

Бывший глава Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии

Бывший глава Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии после ухода с должности Бориса Джонсона. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter.

«Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну», — заявил он.

Бывший глава британского Казначейства подал в отставку с поста министра 5 июля из-за скандала, в котором фигурирует британский премьер Борис Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер.

В четверг, 7 июля, Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании. Он будет выполнять обязанности главы правительства до момента, когда будет выбран новый лидер Консервативной партии.

Политик был вынужден сложить с себя полномочия из-за громкого скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора Консервативной партии Криса Пинчера. Британские министры начали массово увольняться, а однопартийцы обратились к Джонсону с требованием самому покинуть должность.