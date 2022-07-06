Британские министры начали увольняться из-за секс-скандала вокруг Джонсона

Британские министры начали увольняться из-за секс-скандала вокруг протеже Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался в центре секс-скандала из-за пьяных домогательств своего протеже Криса Пинчера. Британские министры начали массово увольняться, а самого Джонсона призывают также сложить полномочия однопартийцы, передает газета The Guardian.

30 июня стало известно, что днем ранее Пинчер устроил пьяный дебош в элитном клубе для консерваторов «Карлтон». 52-летний политик также приставал к двум мужчинам, находившимся там. После того, как рассказы о том вечере просочились в СМИ, он подал в отставку, признавшись, что сильно напился и «опозорил себя и других людей». На обвинения в сексуальных домогательствах он не ответил.

Пинчер занимал должность заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Великобритании. Координатора неформально называют Кнут, так как он отвечает за дисциплину внутри партии: он должен следить за тем, чтобы депутаты голосовали согласно линии партии и не пропускали заседания.

Пинчера ранее обвиняли в сексуальных домогательствах

На неподобающее поведение Пинчера жаловались неоднократно. В 2017 году он уже был вынужден сложить с себя полномочия после того, как бывший гребец и политический активист Алекс Стори обвинил его в домогательствах. Стори рассказал, что в 2001 году выпивал с Пинчером в баре, и тот пригласил его поужинать вместе, но вместо ресторана отвез на такси к себе домой, объяснив, что ему нужно ненадолго зайти в квартиру.

Политик угостил гостя виски, после чего расстегнул верхние пуговицы его рубашки и стал массировать шею, приговаривая: «Ты далеко пойдешь в Консервативной партии». Потом Пинчер удалился в другую комнату и вернулся к гостю уже в халате и выглядел, по выражению самого Стори, как «версия Харви Вайнштейна из магазина "Все по фунту"» — своими откровениями политический активист поделился как раз в разгар движения Metoo.

В 2019 году, когда Пинчер занимал пост замминистра иностранных дел, на него вновь поступили жалобы сразу от нескольких человек из-за сексуальных домогательств. Форин-офис провел расследование, но никаких дисциплинарных взысканий не последовало.

Джонсон знал о подозрениях в адрес чиновника, когда назначал на пост

Главная претензия однопартийцев к Джонсону заключается в том, что он знал об обвинения в адрес Пинчера, когда назначал его на высокую должность в феврале 2022 года. Изначально на Даунинг-стрит опровергали этот факт, но 5 июля сам Джонсон все же признался, что ему было известно о том, что в отношении его протеже проводилось расследование в 2019 году. По словам британского премьера, тогда инцидент был исчерпан, поэтому он предложил Пинчеру пост замкоординатора фракции. Британский премьер заявил BBC, что сейчас горько раскаивается в своем решении. «В правительстве нет места "[сексуальным] хищникам" и тем, кто злоупотребляет своей высокой должностью», — сказал он.

Между тем в СМИ появилась информация о том, что Джонсон не просто знал об этих инцидентах, но и шутил о поведении своего подчиненного: «И зовут его Пинчер, и ведет себя, как пинчер (порода собак, вероятно, Джонсон в шутку сравнил чиновника с псом, который запрыгивает на всех подряд и совершает движения, характерные для полового акта — прим. "Ленты.ру")». Сам премьер этого отрицать не стал.

Из-за скандала в отставку подали высокопоставленные члены кабмина

Вскоре после признаний Джонсона в отставку подали министр здравоохранения Саджид Джавид и глава Минфина Риши Сунак, заявив, что не могут оставаться в правительстве из этических соображений.

6 июля свои полномочия сложил министр по делам детей и семьи Уилл Куинс. Он рассказал, что на Даунинг-стрит его заверяли в том, что премьер-министр был не в курсе обвинений, предъявленных Пинчеру несколько лет назад. Поэтому Куинс защищал Джонсона перед СМИ, а затем с удивлением узнал из интервью самого премьера, что его обманули.

В тот же день в отставку подали еще несколько членов кабмина: министр городского хозяйства и экономический секретарь министерства финансов Джон Глен, младший министр по делам тюрем Виктория Аткинс, министр по делам школ Робин Уолкер, замминистра окружающей среды Джо Черчилль и младший министр жилищного строительства Стюарт Эндрю. После выступления Джонсона в парламенте в отставку подали еще полдюжины министров, призвав премьера также сложить полномочия.

Джонсона вызвали объясняться в парламент

Из-за разразившегося скандала 6 июля Джонсона вызвали объясняться в парламент, где на него ополчились не только лейбористы, но и однопартийцы. Во время слушаний один из депутатов-тори Гэри Сэмбрук рассказал, что Джонсон в частной беседе раскритиковал посетителей «Карлтона» за то, что те дали Пинчеру так напиться. Лейбористы в ответ зааплодировали.

Глава Лейбористской партии между тем не поддержал уволившихся министров и заявил, что у них «нет ни капли совести», поскольку они оставались в правительстве вопреки прошлым крупным скандалам. Он назвал череду отставок «первым зарегистрированным случаем бегства тонущих кораблей от крыс», а выступление Джонсона «жалким спектаклем» и «предсмертным актом его политической карьеры».

Работа премьер-министра в трудных обстоятельствах, когда на него возложена колоссальная ответственность, заключается в том, чтобы продолжать идти вперед. И это то, что я собираюсь сделать Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Впрочем, по мнению британских журналистов, секс-скандал и череда отставок все же могут стоить Джонсону премьерского кресла, пусть и не сразу.