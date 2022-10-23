Украинские военные обстреляли Новую Каховку

ВСУ обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области, работает ПВО Вооруженных сил РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении говорится, что украинская сторона обстреливает мирное население Новой Каховки, работает ПВО Вооруженных сил РФ. Всего прозвучало 10 взрывов.

Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев предупредил о намерении Вооруженных сил Украины атаковать Каховскую ГЭС морскими минами. Леонтьев подчеркнул, что охрана стратегических объектов усилена.