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11:03, 23 октября 2022Россия

В России выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 8 672 случаев коронавируса за сутки в России

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России за сутки выявили 8672 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 372 935, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 23 октября.

Днем ранее число инфицированных составило менее 10 тысяч — 9348.

Больше всего заражений выявлено в Москве (756), Санкт-Петербурге (536) и Московской области (258). Меньше всего — в Магаданской области (15), а также в Ненецком и Чукотском автономном округах (по 2).

Число госпитализаций за минувшие сутки составило 662 человека. За последние 24 часа выписали 10 578 человек, общий показатель выздоровлений составил 20 719 106.

За сутки умерли 88 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в стране скончались 389 537 человек.

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Сергей Истомин
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