Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:38, 22 октября 2022Россия

В России выявили менее 10 тысяч случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 9348 случаев коронавируса за сутки
СюжетПандемия в России

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России за сутки выявили 9348 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 364 263, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в субботу, 22 октября.

Днем ранее число инфицированных также составило менее 10 тысяч.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (865), Санкт-Петербурге (539) и Свердловской области (458). Меньше всего — в Чечне (три случая), а также в Тыве, Ненецком автономном округе и Ингушетии (по два случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1466. За этот же период 15 035 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 708 528.

За сутки умерли 90 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 389 449 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Британия подготовила 60 танков для учений НАТО
Оксана Самойлова рассказала о конфликтах в семье
В Турции ответили на вопрос о цене газового хаба для Европы
ВСУ начали использовать шведские ПКР RBS-17 против наземных целей
Нурмагомедов обратился к Махачеву перед боем с Оливейрой
Задержанный в Норвегии сын экс-главы РЖД объяснил найденный на яхте паспорт РФ
В Крыму предложили четырем регионам Украины обдумать вхождение в состав России
В США указали на проблему в отношениях с Украиной
В Севастополе заявили об усилении теробороны
В России выявили менее 10 тысяч случаев коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.