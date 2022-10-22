В России выявили менее 10 тысяч случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 9348 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 9348 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 364 263, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в субботу, 22 октября.

Днем ранее число инфицированных также составило менее 10 тысяч.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (865), Санкт-Петербурге (539) и Свердловской области (458). Меньше всего — в Чечне (три случая), а также в Тыве, Ненецком автономном округе и Ингушетии (по два случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1466. За этот же период 15 035 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 708 528.

За сутки умерли 90 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 389 449 человек.

