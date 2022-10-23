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14:54, 23 октября 2022Россия

ВС России отразили попытки наступления ВСУ на купянском направлении

ВС России отразили попытки ВСУ перейти в наступление на купянском направлении

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы России успешно отразили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Известно, что противник пытался силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской народной республики и Берестовое Харьковской области.

Кроме того, в ведомстве доложили, что российские артиллеристы остановили атаки ВСУ на южно-донецком направлении, в результате чего свыше 40 украинских военнослужащих были уничтожены.

Варвара Кошечкина
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