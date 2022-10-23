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14:58, 23 октября 2022Россия

Российские военные уничтожили склад горючего ВСУ в Черкасской области

ВС РФ уничтожили склад горючего со 100 тыс. тонн авиатоплива для ВСУ в Черкасской области

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад горючего со 100 тысячами тонн авиатоплива для украинских военных в Черкасской области. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны.

Уточняется, что в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области было уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В районе населенного пункта Смела Черкасской области также уничтожен склад горючего.

Кроме того, военное ведомство отчиталось об уничтожении пяти складов боеприпасов украинских военных. Склады уничтожены в Херсонской области и Донецкой народной республике.

12 октября российское Минобороны сообщило об ударе по хранилищу топлива, используемого ВСУ. Хранилище находилось в районе города Николаев и было уничтожено ударами ВС России.

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Алина Гончарова
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Российские военные уничтожили склад горючего ВСУ в Черкасской области
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