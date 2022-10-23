Российские военные уничтожили склад горючего ВСУ в Черкасской области

ВС РФ уничтожили склад горючего со 100 тыс. тонн авиатоплива для ВСУ в Черкасской области

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад горючего со 100 тысячами тонн авиатоплива для украинских военных в Черкасской области. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны.

Уточняется, что в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области было уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В районе населенного пункта Смела Черкасской области также уничтожен склад горючего.

Кроме того, военное ведомство отчиталось об уничтожении пяти складов боеприпасов украинских военных. Склады уничтожены в Херсонской области и Донецкой народной республике.

12 октября российское Минобороны сообщило об ударе по хранилищу топлива, используемого ВСУ. Хранилище находилось в районе города Николаев и было уничтожено ударами ВС России.

