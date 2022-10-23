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14:55, 23 октября 2022Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении пяти складов боеприпасов ВСУ

ВС РФ уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ в нескольких регионах

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы России уничтожили пять складов боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких регионах. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, склады уничтожены в двух недавно вошедших в состав России регионах — Херсонской области и Донецкой народной республике (ДНР). Помимо этого склады ликвидировали в Харьковской области и Николаеве.

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Варвара Кошечкина
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