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03:02, 23 октября 2022Экономика

Минфин Британии задумал повысить налоги в новом бюджете

The Telegraph: глава Минфина Британии Хант планирует повысить налоги до £20 млрд в бюджете
Джереми Хант

Джереми Хант. Фото: Toby Melville / Reuters

Глава Минфина Великобритании Джереми Хант задумал повысить налоги на общую сумму до 20 миллиардов фунтов стерлингов в бюджете, который должен быть утвержден 31 октября. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, Хант планирует реформировать правила прироста капитала и отказаться от двухлетней финансируемой государством отмены экологических сборов из счетов за электроэнергию.

Ранее газета Times сообщила, что Джереми Хант предложил заморозить расходы на оборону на ближайшие пять лет для стабилизации финансовой ситуации в Соединенном Королевстве. Хант заявил о возможности сохранения расходов на вооруженные силы на уровне около 2 процентов от ВВП до 2026-2027 годов.

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Марина Совина
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