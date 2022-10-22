В Британии заявили о планах заморозить расходы на оборону

Глава Минфина Британии планирует заморозить расходы на оборону на ближайшие пять лет

Глава министерства финансов Великобритании Джереми Хант предложил заморозить расходы на оборону на ближайшие пять лет с целью стабилизировать финансовую ситуацию в стране, сообщает газета Times.

«Согласно планам, рассматриваемым Хантом, увеличение расходов на оборону будет "перенесено" на конец десятилетия, что, вероятно, вызовет сомнения по поводу их реалистичности», — подчеркивает издание.

Хант заявил о возможности сохранения расходов на вооруженные силы на уровне около 2 процентов от ВВП до 2026-2027 годов.

Ранее в сентябре министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что военные расходы увеличатся как минимум на 52 миллиарда фунтов стерлингов (56 миллиардов долларов) в ответ на «российскую агрессию». Кроме того Уоллес заявил о возможности подать в отставку, если Хант решит отказаться от повышения расходов на оборону.