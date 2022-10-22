В Британии заявили о планах заморозить расходы на оборону
Глава министерства финансов Великобритании Джереми Хант предложил заморозить расходы на оборону на ближайшие пять лет с целью стабилизировать финансовую ситуацию в стране, сообщает газета Times.
«Согласно планам, рассматриваемым Хантом, увеличение расходов на оборону будет "перенесено" на конец десятилетия, что, вероятно, вызовет сомнения по поводу их реалистичности», — подчеркивает издание.
Хант заявил о возможности сохранения расходов на вооруженные силы на уровне около 2 процентов от ВВП до 2026-2027 годов.
Ранее в сентябре министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что военные расходы увеличатся как минимум на 52 миллиарда фунтов стерлингов (56 миллиардов долларов) в ответ на «российскую агрессию». Кроме того Уоллес заявил о возможности подать в отставку, если Хант решит отказаться от повышения расходов на оборону.