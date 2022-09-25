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Великобритания увеличит военные расходы на 56 миллиардов долларов

Глава Минобороны Британии заявил, что к 2030 году бюджет составит 109 миллиардов долларов
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Фото: Shutterstock

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военные расходы увеличатся как минимум на 52 миллиарда фунтов стерлингов (56 миллиардов долларов) в ответ на «российскую агрессию». Об этом пишет The Telegraph.

В интервью изданию Уоллес пообещал, что после десятилетий «защиты от сокращений или согласования сокращений расходов на боевые действия» траты Великобритании на вооружение будут расти. По его словам, годовой оборонный бюджет к 2030 году составит около 100 миллиардов фунтов стерлингов (109 миллиардов долларов), что на 52 миллиарда фунтов больше текущей суммы, которую министр обороны назвал «огромной».

Уоллес похвалил нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс за возможность увеличения финансирования. «Мой отдел и так привык за 30 или 40 лет защищаться от сокращений или мириться с ними, так что министерству финансов придется привыкать к совершенно другой культуре. Мы будем расти, и ситуация действительно изменится», — поделился планами глава Минобороны.

Ранее в сентябре министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что начавшаяся в России частичная мобилизация говорит о сложном положении на украинском фронте.

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Дарья Рыбак
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